Игрокам «Локомотива» вручили чемпионские перстни за три миллиона рублей. Никитин и его штаб остались без колец

В воскресенье в Ярославле прошел чемпионский парад в честь победы «Локомотива» в Кубке Гагарина-2025. Празднование началось днем на Советской площади, и принять участие в нем мог любой желающий.
Ближе к вечеру к главной сцене прибыли хоккеисты «Локомотива». На украшенном по случаю торжеств автобусе игроки проехали мимо тысяч болельщиков и продемонстрировали главный трофей КХЛ. Позднее празднования переместились на «Арену-2000», где в этот вечер был аншлаг.
В этот важнейшний для Ярославля день не обошлось без воспоминаний о страшной трагедии 7 сентября 2011 года, когда в авиакатастрофе погибла команда «Локомотива». После слов в память о погибших трибуны встали и долго аплодировали.
Торжество прошло с размахом: клуб подготовил целое шоу. Интересно, что ведущим мероприятия был известный актер Игорь Верник. Именно он вел аналогичное вечер в 2003 году, когда «Локомотив» в предыдущий раз выиграл чемпионство. Любопытно, что тогда Дмитрий Красоткин и Антон Бут выиграли титул в качестве хоккеистов, а сейчас — в качестве членов тренерского штаба. А вот президент остался прежним — Юрий Яковлев. Во время мероприятия бессменный руководитель клуба поблагодарил болельщиков за преданность и веру в команду:
«В самые тяжелые для клуба дни мы приняли решение воссоздать команду за счет своих воспитанников. Мы долго трудились, чтобы доказать свою правоту. Сегодня мы празднуем большую победу. Хочу поблагодарить всех, кто ковал эту победу — ребят, команду, которая проявила лучшие качества. Хочу поздравить вас, дорогие болельщики. Вы создавали невероятную атмосферу во время игр, помогали команде», — отметил Яковлев.
Одним из самых ярких моментов церемонии стало вручение команде именных перстней и миниатюрных копий Кубка Гагарина. По данным «СЭ», стоимость изготовления одного кольца составила около трех миллионов рублей.
При этом клуб не сделал перстни для экс-главного тренера Игоря Никитина и членов его штаба, которые ушли в ЦСКА. Собственно, никого из тех, кто перебрался в Москву (Красоткин и Бут не среди них), на параде не было — их «Локомотив» на празднование не пригласил.
Алексей Буланов