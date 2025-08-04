Игрокам «Локомотива» вручили чемпионские перстни за три миллиона рублей. Никитин и его штаб остались без колец

Торжество прошло с размахом: клуб подготовил целое шоу. Интересно, что ведущим мероприятия был известный актер Игорь Верник. Именно он вел аналогичное вечер в 2003 году, когда «Локомотив» в предыдущий раз выиграл чемпионство. Любопытно, что тогда Дмитрий Красоткин и Антон Бут выиграли титул в качестве хоккеистов, а сейчас — в качестве членов тренерского штаба. А вот президент остался прежним — Юрий Яковлев. Во время мероприятия бессменный руководитель клуба поблагодарил болельщиков за преданность и веру в команду: