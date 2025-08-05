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«Просто талантливые — не наша история». Ги Буше рассказал о подборе игроков в «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как провёл время во время летнего межсезонья и игроки с какими качествами должны выступать в его команде.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как провёл время во время летнего межсезонья и игроки с какими качествами должны выступать в его команде.

"Лето было посвящено работе. Как организация мы этим летом действительно работали усердно. Нам нужно было произвести несколько изменений. Команда обновилась почти наполовину. Мы много общались с игроками, созванивались с агентами, встречались с потенциальными новичками, совершили много поездок в поисках правильных для нас людей. Если ты находишь правильных людей, то у тебя будет и правильный результат. Людей, которые принимают нашу культуру и понимают то, что мы делаем. Для этого недостаточно просто посмотреть на статистику и на игрока на льду. Ты звонишь генеральным менеджерам, тренерам, другим игрокам — узнаёшь, какие эти люди за пределами льда, насколько эгоистичны, насколько готовы к дополнительной работе.

Просто талантливые — это не наша история. Мы заинтересованы в тех, кто дисциплинирован, готов стойко противостоять неудачам, если они случается. Чтобы выиграть четыре серии плей-офф, нам важно быть уверенными в глубине нашего состава, в качестве глубины. Всё это потребовало очень большой работы. Так что у меня и не было отпуска этим летом", — сказал Буше в интервью пресс-службе омского клуба.

Летом «Авангард» покинули 23 хоккеиста. Пополнили омский клуб 15 игроков.