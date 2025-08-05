«Просто талантливые — не наша история». Ги Буше рассказал о подборе игроков в «Авангард»

"Лето было посвящено работе. Как организация мы этим летом действительно работали усердно. Нам нужно было произвести несколько изменений. Команда обновилась почти наполовину. Мы много общались с игроками, созванивались с агентами, встречались с потенциальными новичками, совершили много поездок в поисках правильных для нас людей. Если ты находишь правильных людей, то у тебя будет и правильный результат. Людей, которые принимают нашу культуру и понимают то, что мы делаем. Для этого недостаточно просто посмотреть на статистику и на игрока на льду. Ты звонишь генеральным менеджерам, тренерам, другим игрокам — узнаёшь, какие эти люди за пределами льда, насколько эгоистичны, насколько готовы к дополнительной работе.