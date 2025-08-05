«Именно такие люди становятся победителями». Ги Буше — о переходе Потуральски

Он звезда, но не ведёт себя как звезда. Он лидер, хочет быть частью команды и делает окружающих лучше. Помню, один из разговоров с ним касался его роли в звене и игре в большинстве. Я спросил его о том, где он себя видит. Эндрю ответил: «Неважно, ставьте меня куда угодно. Я сделаю то, что нужно для команды». Именно такие люди становятся победителями, а не просто хорошими игроками", — сказал Буше в интервью пресс-службе омского клуба.