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«Он — игрок уровня НХЛ». Главный тренер «Авангарда» — о Максиме Лажуа

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил подписание контракта с канадским защитником Максимом Лажуа.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил подписание контракта с канадским защитником Максимом Лажуа.

«Лажуа я тренировал в “Оттаве” в НХЛ, знаю его лично, но его пришлось убеждать в том, что сюда стоит приехать. Ведь он игрок уровня НХЛ. Он умный, командоориентированный, абсолютно неэгоистичный игрок. Какую бы роль он ни получил, он отдаёт себя на 100%.

С ним тоже было много разговоров, казалось, что он останется в Северной Америке, но в последний момент, после длительных обсуждений, нам удалось убедить его присоединиться к нам", — сказал Буше в интервью пресс-службе омского клуба.

27-летний Лажуа имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге. Канадский защитник в НХЛ провёл 77 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, забросил семь шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-22». В плей-офф на счету канадца две игры без набранных очков.