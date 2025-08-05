«Он — игрок уровня НХЛ». Главный тренер «Авангарда» — о Максиме Лажуа

«Лажуа я тренировал в “Оттаве” в НХЛ, знаю его лично, но его пришлось убеждать в том, что сюда стоит приехать. Ведь он игрок уровня НХЛ. Он умный, командоориентированный, абсолютно неэгоистичный игрок. Какую бы роль он ни получил, он отдаёт себя на 100%.