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«Скоро всё будет официально объявлено». Илья Ковальчук — о завершении карьеры

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира 42-летний Илья Ковальчук ответил на вопрос об официальном завершении карьеры.

Источник: Чемпионат.com

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира 42-летний Илья Ковальчук ответил на вопрос об официальном завершении карьеры.

— Вы официально не объявляли о завершении карьеры. Есть ещё желание поиграть?

— Я думаю, что скоро всё будет официально объявлено. Я много раз говорил, что уже не так серьёзно готовлюсь к сезону, как раньше. У меня больше свободного времени, поэтому получается играть в падел.

— Василий Кошечкин недавно провёл прощальный матч. Вы хотели бы устроить что-то подобное?

— Я много раз говорил, что пока не совсем представляю, как это должно выглядеть, поэтому, когда будут какие-то мысли, обязательно сделаю что-нибудь интересное, — приводит слова Ковальчука «Спорт-экспресс».

Ковальчук трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Он — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный на драфте НХЛ под общим первым номером. Форвард установил множество рекордов результативности в клубе НХЛ «Атланте Трэшерз» и стал обладателем «Морис Ришар Трофи».