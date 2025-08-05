Русского чеха разжаловали из капитанов «Ак Барса». Причина в конфликтах или громком разводе Яшкина?

Новым капитаном «Ак Барса» назначен 33-летний защитник Алексей Марченко, который несколько лет назад уже исполнял аналогичную роль в «Локомотиве». Среди тех, кто будет помогать Марченко, Михаил Фисенко — новичок казанцев, который несколько лет назад уже играл в Казани. А еще Фисенко последние два сезона был капитаном «Лады». Так что главные изменения в «Ак Барсе» касаются не состава и стиля игры, а порядков в раздевалке, который теперь неизбежно изменятся. В лучшую ли сторону?