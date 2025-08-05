Русского чеха разжаловали из капитанов «Ак Барса». Причина в конфликтах или громком разводе Яшкина?

В КХЛ только стартовали сборы, а «Ак Барс» уже удивил сменой капитана. Почему удивил? Да потому, что обычно такие решения принимаются непосредственно перед стартом сезоне. Чаще всего — командным тайным голосованием. Но казанский случай иной. Дмитрия Яшкина разжаловали из капитанов сразу, как только команда собралась в полном составе.
Весь прошлый сезон Яшкин был капитаном «Ак Барса». Стал он им после того, как Казань покинул Александр Радулов. А тот, в свою очередь, перенял должность от Капитана Татарстан — Даниса Зарипова. Русский чех на тот момент провел в клубе один сезон и не был таким же харизматичным, как его предшественники. Однако и альтернатив толком у казанцев не было.
«Ак Барс» в итоге прошел во второй раунд, где вылетел от московского «Динамо». Сезон у казанцев получился противоречивым, но учитывая состав и первый год работы Анвара Гатиятулин, провальным его точно не назовешь. Вот только слухи о том, что в раздевалке команды не все гладко, то и дело вылезали наружу. Прежде всего, заходила речь о трениях между Дмитрием Юдиным и Яшкиным.
Между Юдиным и Яшкиным действительно не было дружбы. Вроде бы даже была перепалка в декабрьскую паузу. Защитник, обменянный по итогу в СКА, считал, что к нему несправедливо относятся и задвигают из ведущих сочетаний, а к легионерам во главе с Яшкиным относятся как к священным коровам. Якобы Гатиятулин «встал на их сторону» в этом небольшом противостоянии.
Вот только из первой пары и бригады большинства Юдин осенью выпал не просто так, а из-за своей неважной игры. Да и после обмена в СКА, мягко говоря, не блистал, а теперь петербуржский клуб от него и вовсе отказался. На его фоне Яшкин доказывал свою состоятельность делом. В регулярном чемпионате Дмитрий разделил с Артемом Галимовым звание лучшего снайпера команды, а в плей-офф забросил больше, чем кто-либо из казанцев.
Яшкин, может быть, и не идеальный капитан. На Кубке Первого канала, куда он попал в сборную мира, русский чех себя проявил не с лучшей стороны. Вместе с Гальченюком игнорировали установки тренера Майка Кинэна с высокой колокольни. В клубе он тоже не эталон. Яшкин аккумулирует вокруг себя в основном иностранцев, а среди россиян чуть ли не единственным его приятелем был покинувший команду вратарь Амир Мифтахов.
Впрочем, и демонизировать его не стоит. Командой вместо Анвара Гатиятулина Яшкин точно не руководил. Это не сгусток токсичности, а просто не прирожденный капитан. Но почему же его заменили сейчас? Да еще и без командного голосования. Объективно говоря, мы не знаем, как к Яшкину-капитану относится коллектив. Есть ли человек, который пользуется большим доверием?
«Это решение тренерского штаба. Мы все профессионалы. Главная задача — это выполнять максимум в любой роли. Никаких обид нет. Я не раз доказывал. Каждый год это новая мотивация, я от своих принципов отступать не собираюсь. Если не словами, то своей игрой», — прокомментировал ситуацию Яшкин.
Значит ли это, что Яшкин утратил доверие Гатиятулина? Если учесть комментарий самого тренера, то дым над Татарстаном начинает постепенно развеиваться.
«Информация появилась от самого Димы, что есть перемены. Поговорили с ним, обсудили, приняли решение, что роль капитана требует дополнительной нагрузки. Мы решили снять эту нагрузку с него», — сказал Гатиятулин.
В принципе, отказ от капитанской нашивки в пользу результатов на льду — распространенная история. Никита Гусев начинал прошлый сезон в статусе капитана «Динамо», но не шло как у самого форварда, так и у всей команды. Но Яшкина капитанская нашивка в прошлом сезоне не тяготила. Причина, похоже, в другом.
Перемены, о которых говорит Гатиятулин — это развод. Дмитрий и его супруга Надия расстались после 12 лет совместной жизни. В начале июля он об этом сообщил в своем телеграм-канале. По всей видимости, форвард тяжело переносит это событие и Гатиятулин решил освободить его от еще одной непростой ноши. Помимо Яшкина нашивки лишился местный воспитанник Альберт Яруллин, который был ассистентом Дмитрия.
Новым капитаном «Ак Барса» назначен 33-летний защитник Алексей Марченко, который несколько лет назад уже исполнял аналогичную роль в «Локомотиве». Среди тех, кто будет помогать Марченко, Михаил Фисенко — новичок казанцев, который несколько лет назад уже играл в Казани. А еще Фисенко последние два сезона был капитаном «Лады». Так что главные изменения в «Ак Барсе» касаются не состава и стиля игры, а порядков в раздевалке, который теперь неизбежно изменятся. В лучшую ли сторону?
Дмитрий Ерыкалов