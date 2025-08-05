«В АХЛ сказали: “На тебя не рассчитываем”. Талант “Динамо” — о том, почему не заиграл в Америке

Александр Кисаков, ярко проявивший себя в МХЛ, играя за динамовскую молодежку, где набирал большое количество очков и сумел взять Кубок Харламова в 2021 году, в 19-летнем возрасте принял решение поехать за океан, чтобы выступать в системе «Баффало», выбравшего форварда во втором раунде драфта НХЛ. Как оказалось позже, решение было поспешным. За три года выступления за фарм-клуб «Клинков» «Рочестер» Кисаков не смог пробиться в НХЛ и в прошлом сезоне принял решение вернуться в Россию, чтобы снова пробиваться в состав московского «Динамо». О том, что не получилось у Александра в Америке, форвард рассказал в интервью «СЭ».
— Что случилось у тебя в прошедшем сезоне? Ты почти не играл в системе «Баффало».
— Во-первых, поменялся тренер. У меня уже был третий сезон. Пришли новые молодые ребята, которых выбрали в первом-втором раундах драфта НХЛ. Сказали: «Уже все, на тебя не рассчитываем».
— Насколько я слышал, в прошлом межсезонье в «Динамо» назревали перемены, и тебя могли отпустить в Россию. Почему не отпустили?
— Об это даже не шло и речи. Я приехал в Америку, думал, что буду играть. Второй сезон был с травмами, хотя начал его хорошо. К сезону я готовился два месяца, специально для этого прилетел в США, чтобы там тренироваться. Мне никто не говорил, что меня хотят обменять или готовы отпустить. Да и у меня мыслей таких не было. С «Динамо» тоже у меня не было об этом никаких разговоров.
— И досрочно не расторгали контракт? Даже в прошлом сезоне?
— Вот это как раз пытались сделать. И тогда уже договорились с «Динамо», меня здесь ждали. Оставалось недели две до конца дедлайна, но в итоге сказали: «Нет, не отпустим».
— В России ты почти не играл на взрослом уровне, но поехал в «Баффало». Три года спустя понимаешь, что допустил ошибку?
— Нет, почему. Я набрался опыта, окреп. Если бы остался в «Динамо», то поехал бы на сборы с первой командой. Не знаю, что бы я там показал? На тот момент я не мог бы конкурировать с мужиками. Весил 63 килограмма. А в Америке говорили, что будут закрывать глаза на физические данные, на борьбу в каких-то моментах. По сути, так и было в первом сезоне. В России я мог бы играть в МХЛ еще год, но уже не хотел.
— Когда ты уехал, началась перестройка в «Динамо». Я разговаривал с главным тренером Алексеем Кудашовым. И он говорил, что на тот момент была хорошая возможность запустить в основу всех перспективных молодых игроков.
— Я выбрал такой путь. Узнаем, во что это выльется.
— В первые два года в АХЛ у тебя нормально получалось. Подвели травмы?
— Второй год я начал играть в первом звене и в большинстве. Провел пять игр, набрал пять очков. Как-то проснулся — у меня болит пах, приводящие мышцы. И все: не играл месяц-полтора, просто тренировался. Как оказалось, неправильно лечили мышцу: дали полный покой, а ее надо было закачивать. И потом она весь сезон болела. И это сковывало, на льду не мог лишний раз повернуть, сделать улитку. В общем, почти весь второй сезон провел с травмой. И летом я два месяца работал в том числе над этой мышцей, приехал в Баффало готовым. И вот…
— Была хоть какая-то вероятность, что ты дебютируешь в НХЛ? Может быть, ты был совсем близко?
— Ну нет. Если бы в третьем сезоне мне давали играть, то, может, и был бы. Там очень хорошая тренировочная база. На ледовой арене большой зал, бросковая зона, куда я ходил каждый день. В последнем сезоне тренировки только усилились, потому что я понимал, что играть уже не буду. Можно сказать, что с середины сезона я уже готовился к следующему.
— Так и говорили: «Ты играть не будешь»?
— Напрямую нет, но я уже это понимал. Смирился и просто тренировался.
— Ваши партнеры по тройке застряли где-то в «вышке». Получается, что все эти очки, титулы, полученные в МХЛ, ничего не значат?
— Получается, что так. Я, конечно, хотел бы играть со своими партнерами и в КХЛ, и в НХЛ, но динамовскую команду ВХЛ закрыли еще три года назад. И все перешли кто куда.
— В чем ты прибавил как игрок по сравнению с тем, когда уезжал за океан?
— В «физике». Я набрал вес, могу играть с мужиками в силовую. Где-то в технике, где-то бросок лучше стал. В обороне немного прибавил. Привили ее, без этого никуда.
— Нельзя, наверное, это говорить, но Кудашов тебя хвалит по работе в лагере развития, он смотрит со стороны. Ты готов к тому, чтобы играть в КХЛ?
— Конечно. Зачем я тогда приехал сюда?
Алексей Шевченко