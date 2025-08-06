Илья Ковальчук: «Молодым ребятам в “Локомотиве” повезло, что их будет тренировать Хартли»

Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» заявил, что скоро завершит игровую карьеру, но пока не думал над проведением прощального матча. Также один из самых ярких форвардов своего поколения поделился мнением о событиях межсезонья в КХЛ.
— Какая новость для вас в нынешнем межсезонье КХЛ стала самой неожиданной?
— Тяжело выделить что-то. Я очень порадовался, что Боб [Хартли] вернулся к работе в КХЛ. То, что такой специалист будет помогать развивать наших молодых пацанов, это очень круто.
— Такие игроки, как Егор Сурин, могут раскрыться под руководством Хартли?
— Однозначно. Арсений Грицюк и Клим Костин раскрылись при Хартли. Про них мало кто знал, но после двух-трех сезонов с Бобом они заявили о себе. Я знаю, как работает Боб. Всем молодым ребятам в «Локомотиве» повезло, что у них будет такой специалист. Думаю, что он очень схож с Игорем Никитиным по стилю, поэтому пацанам будет просто адаптироваться под требования Боба.
— Он приглашал вас к себе в «Локомотив»?
— Там есть Саша Радулов. (Улыбается.) Думаю, что он с ролью лидера раздевалки справится на пять с плюсом. Он доказал это в прошлом году и в этом сможет сделать так же.
— В «Спартак» пришел Нэйтан Тодд. Как оцениваете такое подписание?
— Классный трансфер. Посмотрим, потому что Москва — город контрастов. Это может очень легко сбить со спортивного пути, поэтому самое главное, чтобы ребята, которые сюда приезжают, понимали, что хоккей должен быть на первом месте. Если хоккей будет на первом месте, то с профессиональными качествами никаких проблем не будет.
— Удивились, что «Спартак» выставил на драфт отказов Михала Чайковски?
— Да, потому что он очень хороший защитник. У меня сложились с ним отличные отношения, когда я играл в «Спартаке». У него были травмы. Вполне возможно, что переход в другую команду пойдет ему на пользу.
— Этот «Спартак» может выйти в полуфинал Кубка Гагарина?
— Я уверен, что именно такая цель и стоит. Загадывать не будем, но точно можно сказать, что команда усилилась и появилась глубина состава. Во вратарской линии тоже нет вопросов, потому что подписали Дмитрия Николаева на длинный контракт. Всё в их руках.
— Насколько важно было продлить главного тренера Алексея Жамнова?
— Очень важно. Алексей Юрьевич — стержень. Он и главный тренер, и генеральный менеджер, и душа всей команды. Я думаю, что ему очень непросто, но он сам выбрал такую роль, и он с ней справляется. Мы со своей стороны всегда его поддержим. Я думаю, что он один из самых харизматичных тренеров в лиге. Это дорогого стоит.
— Он вас не приглашал в команду не на роль хоккеиста?
— Пусть это останется вне публичного пространства.
— Вы официально не объявляли о завершении карьеры. Есть еще желание поиграть?
— Я думаю, что скоро всё будет официально объявлено. Я много раз говорил, что уже не так серьезно готовлюсь к сезону, как раньше. У меня больше свободного времени, поэтому получается поиграть в падел (интервью записали после одного из выставочных турниров по этому виду спорта в Москве. — Ред.).
— Василий Кошечкин недавно провел прощальный матч. Вы хотели бы устроить что-то подобное?
— Я много раз говорил, что пока не совсем представляю, как это должно выглядеть. Поэтому, когда будут какие-то мысли, обязательно сделаю что-нибудь интересное.
Федор Носов, Александр Абустин