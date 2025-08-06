Илья Ковальчук: «Молодым ребятам в “Локомотиве” повезло, что их будет тренировать Хартли»

— Однозначно. Арсений Грицюк и Клим Костин раскрылись при Хартли. Про них мало кто знал, но после двух-трех сезонов с Бобом они заявили о себе. Я знаю, как работает Боб. Всем молодым ребятам в «Локомотиве» повезло, что у них будет такой специалист. Думаю, что он очень схож с Игорем Никитиным по стилю, поэтому пацанам будет просто адаптироваться под требования Боба.