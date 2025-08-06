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Дацюк — о тренерской карьере: «Это очень тяжелая работа. Мне нравится, чем я занимаюсь сейчас»

Олимпийский чемпион в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк признался, что не планирует становиться тренером в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Дацюк после завершения карьеры стал заниматься развитием игроков системы «Автомобилиста».

«Тренер — очень тяжелая работа. Я понимаю, если ты игрок, ты пришел на тренировку, потренировался и пошел отдыхать. А тренер… Ты должен быть там раньше, ты должен все подготовить. Они ушли, ты должен каждого уговорить потренироваться, поиграть еще, готовить план на следующий день. Еще не надо забывать, что на этой должности должен думать о своем здоровье, помнить о физической форме, ты должен быть примером для других, так что это очень тяжело.

Насчет менеджера, пока такого в голове не было. Мне нравится, чем я занимаюсь, у меня есть что передать ребятам, а теперь я работаю над тем, как это передать, чтобы было для них это более понятно. Ну и так же, как когда-то получалось, что кто-то дал мне шанс, попробовать дать какому-то ребенку также воспользоваться этим шансом, хотя бы дать ему направление, где ты можешь этим воспользоваться.

Мне это нравится, надеюсь, это вернется, и я пойму, что я на правильном пути. А если будут какие-то изменения, мы будем к ним подстраиваться и решать это. Радостные или не радостные новости», — рассказал Дацюк в подкасте «PARI с Ларионовым».