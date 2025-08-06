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Минское «Динамо» в овертайме победило «Магнитку» в товарищеском матче

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местное «Динамо» принимало клуб Всероссийской хоккейной лиги «Магнитка».

Источник: Минспорт

Победу в овертайме со счётом 2:1 одержало «Динамо».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В середине второго периода счёт во встрече открыл форвард минского клуба Никита Пышкайло. На 17-й минуте второй двадцатиминутки Алексей Фурса восстановил равенство в счёте. Основное время игры закончилось вничью — 1:1. В овертайме победу белорусскому клубу принёс бросок Мирослава Михалёва.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 12 августа.