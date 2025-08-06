Минское «Динамо» в овертайме победило «Магнитку» в товарищеском матче

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В середине второго периода счёт во встрече открыл форвард минского клуба Никита Пышкайло. На 17-й минуте второй двадцатиминутки Алексей Фурса восстановил равенство в счёте. Основное время игры закончилось вничью — 1:1. В овертайме победу белорусскому клубу принёс бросок Мирослава Михалёва.