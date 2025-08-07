«Ак Барс» мог упустить победу с 4:0, Кравцов простился с Челябинском. Хоккейные итоги дня

«Прежде всего — спасибо вам, болельщики. Вы — невероятные. Та атмосфера, которую вы создаёте — на арене, вокруг неё, во всём городе и даже за его пределами, — это невозможно передать словами. Быть частью этого, выходить на лёд в чёрно-белой форме, ощущать вашу поддержку — это не просто честь, это мечта. Мечта каждого мальчишки, который когда-то с замиранием сердца надевал джерси “Трактора”.