В минском «Динамо» высказались о победе над «Магниткой» в товарищеском матче

«Первая игра всегда такая сумбурная, много брака, но самое главное, что ребята старались выполнять тренерскую установку. И, наверное, каждый матч для каждого хоккеиста очень важен. Важно проявить себя именно в первой команде», — заявил Михалёв на телеканале «Беларусь 5».