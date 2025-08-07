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В минском «Динамо» высказались о победе над «Магниткой» в товарищеском матче

Тренер «Динамо-Минск» Андрей Михалёв прокомментировал победу в товарищеском матче с «Магниткой» (2:1 ОТ).

Источник: КХЛ

«Первая игра всегда такая сумбурная, много брака, но самое главное, что ребята старались выполнять тренерскую установку. И, наверное, каждый матч для каждого хоккеиста очень важен. Важно проявить себя именно в первой команде», — заявил Михалёв на телеканале «Беларусь 5».

Отметим, что за минское «Динамо» голами отметились Никита Пышкайло и Мирослав Михалёв, который забросил в овертайме.

Напомним, в следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 12 августа.