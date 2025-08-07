«Через пять лет хочу стать лучшим защитником НХЛ». Интервью с молодым игроком «Динамо» с необычной фамилией

Курбан Лиъматов считается одним из самых талантливых российских защитников, но уникальность молодого проспекта «Каролины» заключается не только в его хоккейных качествах, но и в его фамилии, потому что после гласной буквы присутствует «ъ». В интервью «СЭ» Курбан поделился впечатлениями после выбора «Каролиной» на драфте 2025 года, а также прокомментировал свое будущее в «Динамо».
В КХЛ провел две смены
— Как начинался твой хоккейный путь? Сразу захотел стать защитником?
— Отец отвел в четыре года в школу «Северная Звезда», которая была возле дома. Там, как и все, захотел быть нападающим. Потом перешел в семь лет в ЦСКА, и там тренер подсказал, что можно в защиту встать.
— Многие люди удивляются тому, что в твоей фамилии твердый знак идет после гласной. Сталкивался ли ты с тем, что твою фамилию произносили неправильно?
— Да, постоянно. Уже было много вариантов и написания, и озвучивания этой фамилии. (Смеется.) После гласной непривычно видеть твердый знак. Я уже к этому отношусь нормально, ничего страшного.
— А когда поехал в Северную Америку на драфт, то там тоже были проблемы с этим?
— Нет, на английском никак не пропишут это. Либо через апостроф, либо даже не знаю, как это перенести на английский.
— Как проходит твое межсезонье? Можно ли сказать, что у тебя не было отпуска, потому что сразу после сезона МХЛ ты отправился в Северную Америку для подготовки к драфту?
— Да, отдохнуть нормально не успел. Только в июне, когда была подготовка к драфту, но он проходил очень активно. Мы находились в Колорадо, был мини-кемп с нашим агентом.
— Как оценишь свой последний сезон? 28 очков в МХЛ для защитника вполне неплохой результат.
— Неплохой сезон, но можно и лучше. Много моментов не реализовал, в начале сезона были небольшие проблемы с обороной, а концовку сезона завершил хорошо, жалко, что не смогли пройти «Локо».
— В этом же сезоне у тебя состоялся дебют в КХЛ. Какие были первые эмоции, когда узнал, что будешь в заявке основной команды? Был ли какой-то мандраж перед выходом на лед в тот момент?
— Во время сезона меня несколько раз звали на тренировки и говорили, что, возможно, выйду с основной командой. За несколько занятий волнение прошло. Во время дебюта все было хорошо, меня поддерживали тренеры и игроки на льду.
— Кто-то из игроков подсказывал на льду?
— Я вышел только на две смены. Одна получилась нормальной, а вторая — скомканной. Соперник удалился, а в большинстве мне не дали сыграть. Мы сидели с Буруяном (Никита Буруянов. — Прим. «СЭ»), он тоже вышел на две или три смены в том матче, поэтому мы с ним вместе посидели и поговорили на лавке.
— Удивился ли тому, что Никиту сейчас обменяли в «Спартак»?
— Да, удивился. У него сейчас наступал момент, где он должен был все больше и больше играть, но приняли такое решение и обменяли.
— Был ли у тебя разговор с Алексеем Кудашовым о твоих будущих перспективах в основной команде?
— Да, мы общались с ним. Он сказал: «Мы будем давать тебе шансы, доказывай, все зависит от тебя».
— Получается, что на тебя рассчитывали уже в начале сезона?
— Да, мне говорили, что если вдруг кто-то травмируется или что-то случится в составе, то меня вызовут.
Странные вопросы на драфте
— Видел у тебя в соцсетях, что до драфта ты вместе с агентом путешествовал по Северной Америке. Какие эмоции остались от этого?
— Это было не совсем путешествие. Сначала мы прилетели в Нью-Йорк, там пару дней перекантовались перед «комбайном» (интервью и физические тесты с кандидатами. — Прим. «СЭ»). Дальше была неделя в Баффало. После этого у нас была пауза, и для того чтобы не улетать в Москву, мы остались в Колорадо у агента. Там был мини-сбор. Мы поднимались в горы, где удалось полюбоваться природой. После этого мы полетели на драфт в Лос-Анджелес, а оттуда в Каролину, которая меня задрафтовала.
— Что тебя удивило в бытовом плане в Северной Америке? Были ли какие-то сложности?
— Мне не хватало русской еды. Там с этим большие проблемы. Если брать тренировочный процесс, то никаких отличий не было.
— Как проходила твоя преддрафтовая подготовка в Колорадо?
— У нас было 10 тренировок на льду, а вся остальная подготовка была на земле. Мы находились в горах, где было тяжелее дышать. Бегали, не было никакого железа. Поднимались в горы с рюкзаками, которые были заполнены камнями. Это было единственное упражнение с весами. Нас немного прожарили. (Улыбается.) Было тяжеловато подниматься два часа в гору. Мы не бежали, а просто шли. Это достаточно монотонная работа.
— Ты побывал и в Нью-Йорке, и в Москве. Где лучше?
— Если сравнивать эти города, то в Москве лучше. Тут намного чище. Мне кажется, намного удобнее метро, чем там. Я специально спустился в метро Нью-Йорка, и там было ужасно.
— Кого ты там увидел?
— Там было много странных и смешных персонажей.
— Ты упомянул уже о преддрафтовых интервью. Как они проходили и с какими клубами ты общался?
— Пообщался почти со всеми, 25 команд получилось. Интервью довольно простые, 20 минут каждой команде уделяешь. Нужно рассказать про себя, про свой стиль игры, про то, как ты ведешь себя на льду и за его пределами.
— Были ли какие-то странные вопросы?
— Да, некоторые команды были со странными вопросами. Не помню, какая команда именно задавала этот вопрос, но меня спросили: «Какое ты животное на льду? Каким животным становишься вне льда?» Самый интересный вопрос был при общении с одним из клубов. Они сказали: «Давайте представим ситуацию, что ты в пустыне вместе с Иваном Рябкиным. Вы уже умираете от изнеможения, и Ваня находит бутылку, где написано, что если ты выпьешь, то ты проживешь день и дойдешь до колодцев с водой. Делить воду нельзя, если выпить по половине, то умрут оба. Нужно выпить только одному, а рядом с бутылкой лежит бита. Получается, что бутылка лежит рядом с Ваней, а бита — рядом с тобой. Что ты сделаешь?» Это был самый странный вопрос.
— Что ты ответил?
— Ну, конечно, я ответил, что заберу воду. Я думаю, это был самый правильный ответ.
— А Рябкину задавали такой вопрос?
— Насколько я знаю, немножко другой. Он мне рассказывал, что на него там вообще кричали, проверяли на стрессоустойчивость, то есть там очень разные ситуации. Для каждого игрока по отдельности готовились.
— А как ты думаешь, если бы у Ивана была такая ситуация с пустыней, то чтобы он ответил?
— Не знаю, но, скорее всего, точно так же. В этом нет ничего плохого, и я это понимаю.
Выбор
— Ты сказал, что общался с 25 командами НХЛ. Как прошло общение с «Каролиной»?
— Самое странное, что в течение сезона с «Каролиной» мы общались. Олег Смирнов приезжал практически на каждую игру, и мы с ним общались, а в Америке интервью с «Каролиной» у меня не было.
— Получается, что они были в тебе заинтересованы, но на интервью не приглашали?
— Да, так и получилось.
— Как проходило общение со Смирновым во время сезона?
— Первое общение с Олегом было как интервью в Баффало. После первых нескольких игр мы сошлись, поговорили, а потом просто поддерживали дружеское общение.
— Были ли предположения насчет команд, которые могут забрать тебя на драфте?
— Да, после этих интервью я предполагал, что это будет «Оттава» и «Нэшвилл». После интервью «Оттава» мне еще несколько раз звонила. «Филадельфия» активно интересовалась мной, но из-за травмы меня немного отодвинули в поздний раунд.
— Ждал ли ты, что тебя могут задрафтовать в первом раунде? Или изначально понимал, что это нереально?
— Сейчас может показаться, что я вру, но прямо в день драфта «Оттава» звонила моему агенту, спрашивала в деталях про мою операцию. Возможно, мы рассчитывали, что если бы не моя травма, то они выбрали бы меня в первом раунде, у них был 21-й пик или 22-й.
— Была вероятность, что ты станешь одним из лучших российских игроков на драфте?
— Петю Андреянова выбрали под 20-м номером, но все равно первый раунд, как я считаю, намного престижнее. Думаю, что команда давала бы больше шансов, но также мы знаем много случаев, когда люди драфтовались в 7−8-м раунде, но играли на высочайшем уровне.
— Ты присутствовал на церемонии. Какие впечатления у тебя оставило событие, которое проживает очень небольшое количество людей?
— Первый раунд самый зрелищный. НХЛ умеет делать шоу. Там было много зрителей, все было очень хорошо организовано. Объявляли, конечно, долго. Первый раунд длился три или четыре часа. Мы подождали, посмотрели и уехали домой.
— Тебя задрафтовали под 67-м номером. Как считаешь, высоко ли выбрали тебя?
— Я рассчитывал на конец первого, начало второго раунда, так что для меня лично это довольно низковато.
— Рад ли, что выбрала «Каролина»?
— На самом деле, был бы рад любой команде, которая оставалась. Спасибо «Каролине», что поверили, дали шанс. Да, там большая конкуренция, но я ничего не боюсь и готов к этому.
— У тебя были какие-то команды, в которые ты не особо хотел попадать?
— Я не хотел ехать в Канаду.
— Из-за давления? Или из-за французского языка?
— Просто хотелось бы в какую-нибудь американскую команду.
Рябкин
— Кто-то попадает и закрепляется в команде НХЛ в 20 лет, кто-то в 18, кто-то, как Петр Андреянов, продлил контракт до 2030 года и поедет уже готовым игроком. У тебя есть какой-то план попадания в НХЛ?
— Все зависит от этих двух сезонов. У меня еще два года по контракту с «Динамо». Все зависит от того, как они пройдут, и дальше, когда контракт закончится, будем принимать решения.
— Ты хочешь отработать контракт до 2027 года и поехать готовым игроком?
— Да, конечно.
— Какие у вас взаимоотношения с Иваном Рябкиным?
— Хорошие. Когда играли вместе еще в ЦСКА, то часто ездили друг к другу на ночевки. Всегда вместе играли, вместе ездили во все поездки, потом перешли в «Динамо» — тоже вместе, три сезона поиграли, и вот он улетел в Америку. В тот момент связь поддерживали онлайн.
— Что произошло с ним в прошлом сезоне?
— Возможно, не давали такой свободы, как в позапрошлом сезоне, получается, при другом тренере. Ваня мог привезти 2−3 гола в свои ворота, но потом забить столько же или даже больше. Он исправлялся всегда, приносил пользу команде, а при Артуре Ильшатовиче у нас не было возможности столько пропускать, делать много ошибок. Так что где-то меньше свободы давали Ивану, и он, собственно, большинство игр просидел на лавке.
— Тебя удивило то, что Ваня решил попробовать свои силы за океаном?
— Решение это, я думаю, не такое странное, потому что если тут не получается играть, возможно, где-то не дают, то почему бы не уехать, не попробовать себя в другой лиге? Совершенно нормально.
— А он с тобой советовался?
— Как-то серьезно мы не общались на эту тему. Он говорил, что, возможно, уедет. Останавливать его точно никто не будет. Я думаю, что у него получилось довольно неплохо. Очко за игру в сезоне набирал, выиграл кубок.
Сыграть с Овечкиным в «Динамо» и стать лучшим в НХЛ
— В интервью уже после драфта тебя спросили: «Кто, по твоему мнению, является лучшим защитником НХЛ?» Ты ответил: «Я через пять лет». Почему решил именно так ответить?
— Я не хотел заморачиваться. Если брать из тех, кто мне нравится в НХЛ, то это Расмус Далин, а так решил написать себя. Почему бы и нет? Посмотрим. Через пять лет, думаю, прогноз сбудется.
— Такой ответ — показатель твоих планов на будущее?
— Да, конечно. В будущем у меня стоит цель закрепиться и стать лучшим.
— В «Каролине» довольно консервативный стиль игры. Сложно ли тебе будет перестраиваться под такую модель команды?
— Моя задача состоит в том, чтобы закрепиться в составе. Я с легкостью подстроюсь под любую схему, под любую тактику игры, то есть для меня это не проблема. А дальше, как появится доверие, я думаю, что не будет проблем с подключениями в атаку. С этим все будет хорошо.
— Готов ли ты жертвовать своими атакующими действиями во благо команды?
— Ну для начала — да, конечно, вообще без проблем. Даже если скажут поиграть в АХЛ — без проблем, если надо что-то доказать, то я готов к любым условиям.
— Тебя не пугает возможность спуска в АХЛ?
— Нет, если мне скажут поехать и играть там, то, конечно, без проблем. Дайте мне время на льду, и я покажу, на что я способен.
— Как проходил твой кемп новичков, если у тебя была травма?
— Была пара тестов. Я сдавал не все, а только те, которые могу, которые мне рука и мое плечо позволяли. Я хотел выйти на лед, но мне не разрешили, потому что боялись последствий.
— Еще в начале прошлого сезона команду МХЛ представлял Александр Овечкин, который в этом году смог побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ. Ты удивился такому событию?
— Это было очевидно. Он всю жизнь к этому шел, как к Кубку Стэнли, то есть он очень долго ждал, терпел. Я горжусь этим событием.
— Твой контракт до 2027 года. Есть мечта сыграть с Овечкиным в одной команде, если он вернется в «Динамо»?
— Было бы шикарно, да. Интересно посмотреть, как он себя снова тут проявит как партнер, как игрок.
— Многие люди боятся бросков Овечкина, ломают кости, травмы получают. Представь такую ситуацию, что тебе нужно заблокировать его бросок. Ты подставишься?
— Первый раз подставлюсь, а дальше не знаю, потому что не факт, что останусь живым. (Смеется.).
Федор Носов