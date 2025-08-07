«Через пять лет хочу стать лучшим защитником НХЛ». Интервью с молодым игроком «Динамо» с необычной фамилией

— Да, некоторые команды были со странными вопросами. Не помню, какая команда именно задавала этот вопрос, но меня спросили: «Какое ты животное на льду? Каким животным становишься вне льда?» Самый интересный вопрос был при общении с одним из клубов. Они сказали: «Давайте представим ситуацию, что ты в пустыне вместе с Иваном Рябкиным. Вы уже умираете от изнеможения, и Ваня находит бутылку, где написано, что если ты выпьешь, то ты проживешь день и дойдешь до колодцев с водой. Делить воду нельзя, если выпить по половине, то умрут оба. Нужно выпить только одному, а рядом с бутылкой лежит бита. Получается, что бутылка лежит рядом с Ваней, а бита — рядом с тобой. Что ты сделаешь?» Это был самый странный вопрос.