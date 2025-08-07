Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Суд обязал «Салават» выплатить долг в размере 163 млн «дочке» благотворительного фонда

Суд обязал «Салават Юлаев» выплатить 163 млн рублей долга компании «Иремель-Инвест», сообщает «БИЗНЕС Online».

Источник: Чемпионат.com

Арбитражный суд Республики Башкортостан выдал исполнительный лист «Иремель-Инвест» для обращения к приставам и принудительного выполнения мирового соглашения, подписанного между компанией и клубом в июле.

Заседание, прошедшее сегодня, 7 августа, посетила только представитель «Иремель-Инвест». Согласно мировому соглашению клуб обязан выплатить задолженность в размере 150 млн рублей и накопившиеся проценты в 13,6 млн рублей, а также проценты по ставке в 26% годовых с момента обращения. Клуб может обжаловать решение суда в течение месяца. Отмечается, что «Салават Юлаев» признаёт за собой задолженность.

Напомним, компания обратилась в суд для взыскания суммы денег 22 мая 2025 года. В июле стороны пришли к мировому соглашению, оно было подписано 23 июля, по нему клуб обязался оплатить всю сумму до 29 июля, однако этого не произошло.

«Иремель-Инвест» — дочерняя компания благотворительного фонда «Урал». Напомним, что БФ также через суд пытается взыскать с клуба задолженность в размере 106,4 млн рублей. В конце июля стороны также пришли к мировому соглашению, однако условия клубом не были выполнены. 9 июля «Урал» подал иск о принудительном исполнении мирового соглашения, заседание назначено на 8 августа.