Суд обязал «Салават» выплатить долг в размере 163 млн «дочке» благотворительного фонда

Заседание, прошедшее сегодня, 7 августа, посетила только представитель «Иремель-Инвест». Согласно мировому соглашению клуб обязан выплатить задолженность в размере 150 млн рублей и накопившиеся проценты в 13,6 млн рублей, а также проценты по ставке в 26% годовых с момента обращения. Клуб может обжаловать решение суда в течение месяца. Отмечается, что «Салават Юлаев» признаёт за собой задолженность.