Два хоккеиста покинули минское «Динамо»

19-летний Богдан Белкин в минувшем сезоне провёл за «Динамо-Шинник» 53 встречи, в которых записал на свой счёт 34 (15+19) очка. 19-летний Александр Яценко также выступал за «Динамо-Шинник», где в 52 матчах набрал 42 (15+27) балла.