«Куньлуня» больше не существует! КХЛ должна вернуться в Китай вместе с «Шанхай Дрэгонс»

В этом же городе в своё время был установлен антирекорд посещаемости (который позже был побит), но сейчас в клубе намерены избежать повторения подобных ситуаций — из «драконов» собираются сделать настоящий бренд, который будет привлекателен для родных болельщиков. Амбиции у «Шанхая», как понятно уже исходя из его действий в это межсезонье, довольно-таки большие.