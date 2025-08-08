Ричмонд
Варицкий стал генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс»

Чемпиона мира 1993 года Варицкого назначили генменеджером «Шанхайских драконов».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Генеральным менеджером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» назначен Игорь Варицкий, сообщается в Telegram-канале китайской команды.

Варицкий с 2013 по 2025 год работал генеральным менеджером подмосковного «Витязя». В июне КХЛ объявила об исключении подмосковной команды из состава участников лиги до сезона-2029/30 включительно. Контракт с 54-летним функционером рассчитан на два года.

«Для меня честь стать частью нового и амбициозного проекта. Клуб поменял не только название и логотип, но и философию, мы сделаем все возможное для того, чтобы собрать максимально боеспособную и зрелищную команду. Нашим целям и задачам будут соответствовать не только тренерский штаб, но и хоккеисты, а также персонал. В ближайшие дни мы объявим о первых подписаниях, работа по усилению всех линий продолжается», — заявил Варицкий.

В четверг «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхайские драконы». Предстоящий сезон команда проведет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. КХЛ запустила заочное голосование совета директоров по изменению состава участников ближайшего чемпионата.

На протяжении спортивной карьеры Варицкий выступал за «Трактор», магнитогорский «Металлург», «Северсталь», «Мечел», «Салават Юлаев», «Автомобилист», а также германские клубы «Кассель» и «Ганновер». В составе сборной России он стал чемпионом мира в 1993 году.