Варицкий стал генеральным менеджером «Шанхай Дрэгонс»

«Для меня честь стать частью нового и амбициозного проекта. Клуб поменял не только название и логотип, но и философию, мы сделаем все возможное для того, чтобы собрать максимально боеспособную и зрелищную команду. Нашим целям и задачам будут соответствовать не только тренерский штаб, но и хоккеисты, а также персонал. В ближайшие дни мы объявим о первых подписаниях, работа по усилению всех линий продолжается», — заявил Варицкий.