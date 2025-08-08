Максим Гончаров высказался об уходе Владимира Ткачёва из «Авангарда»

«Странная ситуация. Владимир не рассчитывал на такую историю. Вы даёте большой контракт игроку, рассчитываете на него, но потом приходит другой тренер, и вы начинаете всё менять. Кто должен подстроиться? Игроки под тренера или тренер под игроков?» — приводит слова Гончарова официальный сайт КХЛ.