Кто будет играть за «Шанхай Дрэгонс»? Полный состав китайского клуба

Напомним, что в четверг было объявлено о переименовании «Куньлуня» в «Шанхай Дрэгонс». Команда будет выступать на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. По данным «СЭ», зарплатный бюджет клуба составит около 700 миллионов рублей.