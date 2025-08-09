СКА везёт топ-усиление из Америки, Овечкин не верит в допуск России. Хоккейные итоги дня

«Сегодня так называемыми любителями хоккея на разных ресурсах была распространена ложная информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведёт переговоры об обмене Виталия Абрамова. Эта информация абсолютно не соответствует действительности, подобные переговоры не велись и не ведутся. Клуб рассчитывает на Виталия как на одного из лидеров команды, он готовится к сезону на сборах в Минске», — сказано в сообщении команды.