«Лада» сыграет в юбилейной форме на предсезонных турнирах в честь 50-летия клуба

«Лада» основана 31 августа 1976 года. До 1990 года клуб носил название «Торпедо». Двукратный чемпион России и обладатель Кубка Европы, победитель Континентального кубка. В сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018 выступал в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2023/2024 команда снова выступает в КХЛ. Имеет фарм-клуб «Ладья».