Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Авангард» — фаворит сезона? В Омске собрали мощнейший состав, но убрали главную звезду

Чем обернется второй поход за кубком для Ги Буше?

Источник: Спорт-Экспресс

По ходу прошлого сезона председателем совета директоров «Авангарда» стал Евгений Кожевников, и с того момента омский клуб начал действовать на трансферном рынке очень активно. За год состав «Авангарда» сменился практически наполовину, но далеко не все сделки оправдали себя. Чтобы трансферы были продуманными и дальновидными, а эмоции не брали верх над разумом, Кожевников подписал одного из лучших генеральных менеджеров лиги Алексея Сопина. Еще когда он работал в «Динамо», его звали в «Авангард», а уж когда Сопин освободился, в Омске сработали быстро и подписали его.

Источник: ХК "Авангард"

Одной из главных задач нового менеджера была разгрузка платежной ведомости, которую неслабо заполнили в прошлом сезоне. Уход Коледова, Соловьева, Кулика, Башкирова, Фьоре, Спунера, Буше позволил «Авангарду» развернуться на трансферном рынке, при этом только потерю американского снайпера можно считать ощутимой. В Омске долго искали варианты обмена вратаря Михаила Бердина, который с зарплатой 45 миллионов рублей в год не был нужен в роли бэкапа. А подвинуть великолепно сыгравшего после обмена из СКА Никиту Серебрякова практически нереально. В итоге Бердина пришлось расторгнуть, и он перешел в «Ак Барс».

Источник: РИА "Новости"

Развернулся на рынке «Авангард» масштабно — не жалея средств, но при этом и избежав каких-то сумасшедших переходов по соотношению цена/качество. Да, крупную компенсацию (около 120 миллионов рублей) заплатили московскому «Динамо» за нападающего Дмитрия Рашевского. Но, как сказал в разговоре со мной один из менеджеров лиги: «А много таких игроков на рынке?» Рашевскому всего 25 лет, свободным агентом он станет нескоро, а усилить команду должен уже сейчас. И если есть средства, то почему бы их не потратить?

Сопин подписал одного из лучших доступных нападающих — Александра Волкова, который провел шикарный сезон за минское «Динамо». А вот за права на нападающего Василия Пономарева пришлось отдать «Спартаку» 50 миллионов рублей и несколько молодых игроков. В отличие от переходов Рашевского и Волкова, в случае с Пономаревым пока стоит избежать восторженных оценок — на взрослом уровне этот нападающий пока не блистал, хотя по юниорам был одним из самых одаренных хоккеистов страны.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий Эндрю Потуральски долго ждал изготовления своей экипировки за океаном, а там неохотно делают ее для тех, кто играет в КХЛ. Так что как только инвентарь был готов, о подписании объявили официально. Также перешел в «Авангард» нападающий «Северстали» Михаил Котляревский — пожалуй, это идеальное дополнение для чеккерской тройки с Игорем Мартыновым и Иваном Игумновым.

Источник: РИА "Новости"

А вот чтобы вписать в потолок зарплат нападающего Клима Костина, либо сам игрок должен пойти на снижение финансовых аппетитов, либо «Авангард» — переподписать или расторгнуть кого-то из действующих игроков. При этом омичи вполне могут обменять права на форварда — желающих подписать Костина будет предостаточно. Вполне вероятно и возвращение канадца Майкла Маклауда, который ждет решения по допуску в НХЛ — если за океаном играть не разрешат, он вернется в Омск.

В составе «Авангарда» смущает, пожалуй, только средний возраст игроков обороны — после переходов Войнова и Блажиевского он приближается к 30 годам. В остальном подбор хоккеистов омичей впечатляет. Учитывая то, как быстро в прошлом сезоне главный тренер Ги Буше создал боеспособный коллектив из игроков ниже уровнем, поводов для оптимизма у болельщиков «Авангарда» должно быть предостаточно.

Источник: Спорт-Экспресс

Вот только расставание с самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги Владимиром Ткачевым вызывает вопросы. Несмотря на тяжелую травму, форвард вернулся в отличном состоянии и здорово выглядел в плей-офф. Однако Буше настоял на уходе форварда. Не опомнится ли он по ходу сезона и не будет ли слишком поздно? Канадский тренер уже убрал из состава Гранта и подписанного в нынешнее межсезонье Блэкера, взяв из АХЛ Лажуа и Чеккони. Что ждет руководство омичей по ходу сезона?

Автор: Артур Хайруллин

Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше