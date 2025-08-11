«Авангард» — фаворит сезона? В Омске собрали мощнейший состав, но убрали главную звезду

По ходу прошлого сезона председателем совета директоров «Авангарда» стал Евгений Кожевников, и с того момента омский клуб начал действовать на трансферном рынке очень активно. За год состав «Авангарда» сменился практически наполовину, но далеко не все сделки оправдали себя. Чтобы трансферы были продуманными и дальновидными, а эмоции не брали верх над разумом, Кожевников подписал одного из лучших генеральных менеджеров лиги Алексея Сопина. Еще когда он работал в «Динамо», его звали в «Авангард», а уж когда Сопин освободился, в Омске сработали быстро и подписали его.
Одной из главных задач нового менеджера была разгрузка платежной ведомости, которую неслабо заполнили в прошлом сезоне. Уход Коледова, Соловьева, Кулика, Башкирова, Фьоре, Спунера, Буше позволил «Авангарду» развернуться на трансферном рынке, при этом только потерю американского снайпера можно считать ощутимой. В Омске долго искали варианты обмена вратаря Михаила Бердина, который с зарплатой 45 миллионов рублей в год не был нужен в роли бэкапа. А подвинуть великолепно сыгравшего после обмена из СКА Никиту Серебрякова практически нереально. В итоге Бердина пришлось расторгнуть, и он перешел в «Ак Барс».
Развернулся на рынке «Авангард» масштабно — не жалея средств, но при этом и избежав каких-то сумасшедших переходов по соотношению цена/качество. Да, крупную компенсацию (около 120 миллионов рублей) заплатили московскому «Динамо» за нападающего Дмитрия Рашевского. Но, как сказал в разговоре со мной один из менеджеров лиги: «А много таких игроков на рынке?» Рашевскому всего 25 лет, свободным агентом он станет нескоро, а усилить команду должен уже сейчас. И если есть средства, то почему бы их не потратить?
Сопин подписал одного из лучших доступных нападающих — Александра Волкова, который провел шикарный сезон за минское «Динамо». А вот за права на нападающего Василия Пономарева пришлось отдать «Спартаку» 50 миллионов рублей и несколько молодых игроков. В отличие от переходов Рашевского и Волкова, в случае с Пономаревым пока стоит избежать восторженных оценок — на взрослом уровне этот нападающий пока не блистал, хотя по юниорам был одним из самых одаренных хоккеистов страны.
Нападающий Эндрю Потуральски долго ждал изготовления своей экипировки за океаном, а там неохотно делают ее для тех, кто играет в КХЛ. Так что как только инвентарь был готов, о подписании объявили официально. Также перешел в «Авангард» нападающий «Северстали» Михаил Котляревский — пожалуй, это идеальное дополнение для чеккерской тройки с Игорем Мартыновым и Иваном Игумновым.
А вот чтобы вписать в потолок зарплат нападающего Клима Костина, либо сам игрок должен пойти на снижение финансовых аппетитов, либо «Авангард» — переподписать или расторгнуть кого-то из действующих игроков. При этом омичи вполне могут обменять права на форварда — желающих подписать Костина будет предостаточно. Вполне вероятно и возвращение канадца Майкла Маклауда, который ждет решения по допуску в НХЛ — если за океаном играть не разрешат, он вернется в Омск.
В составе «Авангарда» смущает, пожалуй, только средний возраст игроков обороны — после переходов Войнова и Блажиевского он приближается к 30 годам. В остальном подбор хоккеистов омичей впечатляет. Учитывая то, как быстро в прошлом сезоне главный тренер Ги Буше создал боеспособный коллектив из игроков ниже уровнем, поводов для оптимизма у болельщиков «Авангарда» должно быть предостаточно.
Вот только расставание с самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги Владимиром Ткачевым вызывает вопросы. Несмотря на тяжелую травму, форвард вернулся в отличном состоянии и здорово выглядел в плей-офф. Однако Буше настоял на уходе форварда. Не опомнится ли он по ходу сезона и не будет ли слишком поздно? Канадский тренер уже убрал из состава Гранта и подписанного в нынешнее межсезонье Блэкера, взяв из АХЛ Лажуа и Чеккони. Что ждет руководство омичей по ходу сезона?
Автор: Артур Хайруллин