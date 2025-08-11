«Авангард» — фаворит сезона? В Омске собрали мощнейший состав, но убрали главную звезду

Развернулся на рынке «Авангард» масштабно — не жалея средств, но при этом и избежав каких-то сумасшедших переходов по соотношению цена/качество. Да, крупную компенсацию (около 120 миллионов рублей) заплатили московскому «Динамо» за нападающего Дмитрия Рашевского. Но, как сказал в разговоре со мной один из менеджеров лиги: «А много таких игроков на рынке?» Рашевскому всего 25 лет, свободным агентом он станет нескоро, а усилить команду должен уже сейчас. И если есть средства, то почему бы их не потратить?