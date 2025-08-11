В СКА — топовые иностранцы, Денисенко ждут в «Ак Барсе». Главные трансферные слухи КХЛ

Не прекращается поток слухов вокруг персон Джоша Ливо и Александра Хмелевски. У «Салавата Юлаева», как известно, серьёзные проблемы с бюджетом, поэтому вписать в платёжку огромные контракты канадца и американца не видится возможным. Клуб ждут неминуемые сокращения. По последней информации, Ливо и Хмелевски начнут сезон в составе уфимцев, главный тренер юлаевцев Виктор Козлов рассчитывает на обоих. А уже дальше будет видно. Прошли слухи про возможный переход Ливо в «Трактор», однако агент хоккеиста в достаточно жёсткой форме их опроверг. Да и не будем забывать, что в составе челябинцев уже есть пять иностранцев.