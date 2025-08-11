Барулин вошел в тренерский штаб «Барыса»

Барулину 40 лет. На его счету 596 матчей в КХЛ в составе ЦСКА, «Атланта», «Ак Барса», «Авангарда», «Сочи» и «Нефтехимика». Он признавался самым ценным игроком Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, а также шесть раз принимал участие в Матче звезд лиги. Вратарь выступал в составе сборной России, вместе с которой завоевал золото (2012), серебро (2015) и бронзу (2007) чемпионата мира.