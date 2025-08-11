Ричмонд
Барулин вошел в тренерский штаб «Барыса»

Чемпион мира по хоккею Барулин стал тренером вратарей в штабе Кравца.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Чемпион мира 2012 года голкипер Константин Барулин назначен тренером вратарей в штабе Михаила Кравца, возглавившего казахстанский «Барыс», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Барулину 40 лет. На его счету 596 матчей в КХЛ в составе ЦСКА, «Атланта», «Ак Барса», «Авангарда», «Сочи» и «Нефтехимика». Он признавался самым ценным игроком Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, а также шесть раз принимал участие в Матче звезд лиги. Вратарь выступал в составе сборной России, вместе с которой завоевал золото (2012), серебро (2015) и бронзу (2007) чемпионата мира.

Барулин официально не завершил карьеру и последние четыре сезона выступал в шведском «Буросе», где также работал с вратарями молодежного и основного составов.

Кравец был назначен главным тренером «Барыса» 4 августа. Последним местом работы специалиста был китайский «Куньлунь Ред Стар» (ныне — «Шанхайские драконы»). В минувшем сезоне казахстанский коллектив занял последнее 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.