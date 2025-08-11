«Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо из-за неприбытия в клуб

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» досрочно расторг контракт с канадским нападающим Джошуа Ливо из-за несвоевременного прибытия в расположение команды, сообщил агент игрока Иван Ботев.
Ливо выступал за «Салават Юлаев» с 2023 года.
«Клуб расторг контракт с Джошем, сославшись на то, что он своевременно не прибыл в расположение команды. Однако в “Салавате Юлаеве” знали, что игрок еще не получил визу и не мог приехать раньше. У нас была договоренность, поэтому для меня решение уфимского руководства стало неожиданностью», — заявил Ботев «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что 32-летний нападающий покинул команду без компенсации. Агент также заявил о намерении взыскать с клуба 50% от зарплаты по расторгнутому соглашению. По данным источника, заработная плата Ливо по двухлетнему контракту составляла 110 миллионов рублей за сезон.
В минувшем сезоне канадец был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Ливо набрал 80 очков, забросив 49 шайб и став лучшим бомбардиром «регулярки». Ливо также установил новый рекорд КХЛ по числу голов за один регулярный сезон, превзойдя достижение Сергея Мозякина.