Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Агент Джоша Ливо высказался о вариантах продолжения карьеры хоккеиста

Источник: Чемпионат.com

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Джоша Ливо, ответил на вопрос о возможных вариантах продолжения карьеры хоккеиста.

— У Джоша прямо сейчас есть предложения в КХЛ?

— Да, у нас есть порядка пяти предложений от клубов КХЛ. Мы будем думать и принимать решение.

— Появилась информация про «Трактор».

— У Челябинска сейчас пять иностранцев, вы же знаете. На сегодняшний день ничего не могу сказать. У нас много вариантов.

— Джош рассматривает предложения из других стран?

— Мы работаем. Может, это будет НХЛ или Швейцария. Пожалуйста, дайте нам день-два. И тогда мы всё поймём, — сказал Ботев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.