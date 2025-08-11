Ричмонд
КХЛ сделала заявление о скандальном расторжении контракта «Салаватом Юлаевым» с Ливо

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прокомментировала информацию, что «Салават Юлаев» расторг контракт с канадским нападающим Джошем Ливо по инициативе клуба.

Источник: Чемпионат.com

«Хоккейный клуб “Салават Юлаев” в электронной базе ЦИБ КХЛ направил документы для аннулирования контракта с нападающим Джошуа Ливо.

Ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста, лига не изменила контрактный статус игрока в ЦИБ КХЛ«, — сообщили корреспонденту “Чемпионата” Павлу Панышеву в КХЛ.

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 Ливо провёл 14 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков.