Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Раскрыта зарплата капитана сборной Казахстана в «Барысе»

Хоккейный клуб «Барыс» подписал односторонний контракт с опытным нападающим Романом Старченко. Соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2026 года, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

По информации российского журналиста Артура Хайруллина, зарплата капитана сборной Казахстана в столичном клубе составит около 16 миллионов рублей в год (примерно 109 миллионов тенге).

Легенда казахстанского хоккея проведёт в составе клуба свой 17-й сезон. Отметим, что Старченко — рекордсмен Континентальной хоккейной лиги по числу матчей за один клуб (810 игр). Он также входит в число немногих хоккеистов КХЛ, перешагнувших отметку в 800 матчей, и стал десятым игроком лиги, достигшим этой планки. В прошлом сезоне капитан «Барыса» набрал 12 (4+8) очков в 27 встречах. В настоящее время Роман занимает второе место в списке лучших снайперов в истории клуба, забросив 208 шайб.