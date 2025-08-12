Раскрыта зарплата капитана сборной Казахстана в «Барысе»

Легенда казахстанского хоккея проведёт в составе клуба свой 17-й сезон. Отметим, что Старченко — рекордсмен Континентальной хоккейной лиги по числу матчей за один клуб (810 игр). Он также входит в число немногих хоккеистов КХЛ, перешагнувших отметку в 800 матчей, и стал десятым игроком лиги, достигшим этой планки. В прошлом сезоне капитан «Барыса» набрал 12 (4+8) очков в 27 встречах. В настоящее время Роман занимает второе место в списке лучших снайперов в истории клуба, забросив 208 шайб.