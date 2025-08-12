Канадец заявил, что в России вновь открыл для себя радость от игры в хоккей

«Я подписал однолетний контракт в России, чтобы оценить свои возможности после сезона. В итоге мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, клуб сделал мне лучшее предложение на следующий сезон. Мне очень понравилось. Я оказался в команде, которая хочет видеть меня в своих рядах и дает мне почувствовать себя своим. Возможно ли возвращение в НХЛ? Я буду действовать по одному году за раз. У меня было двухлетнее предложение, но я выбрал однолетний контракт и пересмотрю варианты следующим летом», — добавил хоккеист.