Канадец заявил, что в России вновь открыл для себя радость от игры в хоккей

Канадец Комтуа заявил, что в России вновь открыл радость от игры в хоккей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Канадский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Максим Комтуа заявил, что в России вновь открыл для себя радость от игры в хоккей.

В конце июля «Динамо» продлило контракт с 26-летним Комтуа на один год.

«Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя радость игры в хоккей в России. Первый месяц было немного сложно, мне определенно пришлось адаптироваться. Моя жена переехала со мной, и нам очень понравилось. Девять месяцев в России — это своего рода смена обстановки. У страны сейчас дурная репутация, но Москва остается прекрасным городом», — цитирует Комтуа rds.ca.

Комтуа перешел в «Динамо» летом 2024 года. В своем дебютном сезоне в КХЛ форвард провел 77 матчей и набрал 63 (28+35) очка при показателе полезности «+14». Вместе с «бело-голубыми» он дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где команда уступила челябинскому «Трактору» (1−4 в серии).

«Я подписал однолетний контракт в России, чтобы оценить свои возможности после сезона. В итоге мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, клуб сделал мне лучшее предложение на следующий сезон. Мне очень понравилось. Я оказался в команде, которая хочет видеть меня в своих рядах и дает мне почувствовать себя своим. Возможно ли возвращение в НХЛ? Я буду действовать по одному году за раз. У меня было двухлетнее предложение, но я выбрал однолетний контракт и пересмотрю варианты следующим летом», — добавил хоккеист.