Американец Веккионе перешел в «Барыс» из «Трактора»

«Трактор» обменял Веккионе на денежную компенсацию от «Барыса».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» объявил в своем Telegram-канале о переходе американского нападающего Майка Веккионе в астанинский «Барыс».

Взамен «черно-белые» получат денежную компенсацию.

Веккионе перешел в «Трактор» 30 июля, подписав контракт до конца сезона-2025/26, он не сыграл ни одного матча за челябинскую команду.

Веккионе 32 года. Он провел три матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Филадельфию Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе фарм-клуба «Вашингтона» «Херши Бэрс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) Веккионе дважды завоевал Кубок Колдера.