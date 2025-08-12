Американец Веккионе перешел в «Барыс» из «Трактора»

Веккионе 32 года. Он провел три матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Филадельфию Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе фарм-клуба «Вашингтона» «Херши Бэрс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) Веккионе дважды завоевал Кубок Колдера.