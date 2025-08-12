Американец Веккионе перешел в «Барыс» из «Трактора»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» объявил в своем Telegram-канале о переходе американского нападающего Майка Веккионе в астанинский «Барыс».
Взамен «черно-белые» получат денежную компенсацию.
Веккионе перешел в «Трактор» 30 июля, подписав контракт до конца сезона-2025/26, он не сыграл ни одного матча за челябинскую команду.
Веккионе 32 года. Он провел три матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Филадельфию Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе фарм-клуба «Вашингтона» «Херши Бэрс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) Веккионе дважды завоевал Кубок Колдера.