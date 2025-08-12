Ричмонд
СКА подписал контракт с канадским форвардом Бландизи

СКА подписал двухлетний контракт с канадским форвардом Джозефом Бландизи.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Петербургский СКА заключил контракт с канадским нападающим Джозефом Бландизи, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/27.

Бландизи был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года. Он дебютировал в лиге в сезоне-2015/16 в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Также форвард выступал за «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».

Всего в НХЛ Бландизи провел 101 матч, набрав 31 очко (14 голов + 17 результативных передач). В Американской хоккейной лиге (АХЛ) на счету канадца 448 игр и 321 результативное действие.