СКА подписал контракт с канадским форвардом Бландизи

Бландизи был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в шестом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2012 года. Он дебютировал в лиге в сезоне-2015/16 в составе «Нью-Джерси Дэвилз». Также форвард выступал за «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».