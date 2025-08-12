Белых стал генеральным директором «Шанхай Дрэгонс»

«Проект очень интересный и амбициозный, поэтому я с радостью принял предложение стать генеральным директором “Шанхай Дрэгонс”. Я немало времени провел в “Авангарде”, хорошо знаю КХЛ, имею опыт сложных проектов, связанных с переездом команды и стартом сезона на новой арене. Этот проект еще сложнее, поскольку предусматривает переезд клуба в другую страну. “Шанхай Дрэгонс” — китайская команда и будет играть в Китае. Нашим китайским болельщикам, от которых уже поступает немало вопросов, могу дать пас, что скоро для них должны быть интересные новости. Ну, а ближайший сезон мы проведем в Санкт-Петербурге, что является действительно знаковым событием, ведь Санкт-Петербург и Шанхай являются городами-побратимами. Спасибо руководству города и “СКА Арены” за теплый прием и помощь в решении большого количества задач», — заявил Белых.