Фетисов: в КХЛ не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды

— Надо думать, как застраховываться от таких ситуаций. Должен быть элемент страховки, этим должна озадачиться лига. Интересна идея с тем, что госкорпорации должны финансировать не какие-то клубы, а всю КХЛ целиком, чтобы деньги распределялись в равных пропорциях. Тогда и конкуренцию НХЛ по уровню нам будет составить гораздо проще, и бизнес-проекты развивать будет легче. Не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды, это не даёт никакого экономического и доходного эффекта. Ещё и спортивный принцип пропадает, — цитирует Фетисова Odds.ru.