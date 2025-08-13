Ради Ливо «Трактор» отказался от другого североамериканца, СКА наконец получил мощного новичка. Трансферы дня в КХЛ

Нападающий Майк Веккионе еще не доехал до Челябинска, когда узнал о своем обмене в «Барыс». Этот вопрос решился только сегодня. Очевидно, что генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков скинул американца и его контракт на 40 миллионов рублей с целью расчистить место под более крупную рыбу и пятую легионерскую позицию. Речь про Джошуа Ливо. После того как канадец урегулирует контрактные разногласия с «Салаватом Юлаевым», он перейдет в челябинскую команду. Другой вариант развития событий пока представить сложно.