Ради Ливо «Трактор» отказался от другого североамериканца, СКА наконец получил мощного новичка. Трансферы дня в КХЛ

«Трактор» расчистил место под Ливо
Нападающий Майк Веккионе еще не доехал до Челябинска, когда узнал о своем обмене в «Барыс». Этот вопрос решился только сегодня. Очевидно, что генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков скинул американца и его контракт на 40 миллионов рублей с целью расчистить место под более крупную рыбу и пятую легионерскую позицию. Речь про Джошуа Ливо. После того как канадец урегулирует контрактные разногласия с «Салаватом Юлаевым», он перейдет в челябинскую команду. Другой вариант развития событий пока представить сложно.
Ливо, несмотря на ряд сомнительных историй в уфимском клубе, остается большой звездой по меркам КХЛ. Игроки такого уровня крайне редко бывают в свободном доступе, поэтому радикальное решение Волкова с профессиональной точки зрения легко понять. Потенциальные перспективы Ливо в «Тракторе» уместнее будет оценить позднее — после официального объявления.
Прямо сейчас ситуация выглядит, мягко скажем, не очень красивой по отношению к Веккионе. Тут споров быть не может. Уверен, что и сам Волков чувствует себя не совсем комфортно. Веккионе — очень приличный игрок. Еще и хороший человек, если верить различным отзывам. «Барысу» точно с ним повезло.
В Петербург едет крепкий центрфорвард из АХЛ
К Игорю Ларионову могут быть вопросы как к тренеру, но в хоккейном мире он — легенда, что облегчает СКА работу на иностранном рынке. Это в первую очередь касается легионеров из Северной Америки. За нападающим Джозефом Бландизи клубы КХЛ гонялись давно. Согласился на переезд он только сейчас, выбрав Санкт-Петербург и работу под руководством Профессора. Крепкий, боевитый, колючий игрок с неплохим броском. Даже может подраться. Лучше смотрится на позиции центрального нападающего.
Если бы не травмы, то Бландизи вполне мог закрепиться в НХЛ, где все равно провел больше сотни матчей. Последние пять сезонов форвард не вылезал из АХЛ, но своей новой команде должен помочь без раскачки. СКА подписал с Бландизи контракт сроком на два года.
Автор: Михаил Зислис