Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Финский хоккеист извинился за решение остаться в России после начала СВО

Финский хоккеист Пулккинен извинился за решение остаться в РФ после начала СВО.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Финский хоккеист Тему Пулккинен извинился за свое решение остаться играть в России после начала СВО.

В мае 2024 года Пулккинен покинул китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). К тому времени он оставался единственным финном, игравшим в КХЛ после сезона-2021/22, за что подвергся критике на родине. В настоящее время Пулккинен является игроком клуба второго финского дивизиона «Кикко-Вантаа».

«Я хочу извиниться за свой выбор. Я беру на себя всю ответственность, остаться играть в КХЛ было моим собственным решением, и я сожалею о своем выборе. Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали. Я подписал новый контракт после того, как получил заслуженную взбучку в СМИ. В тот момент я чувствовал, что все будет по-старому», — цитирует Пулккинена Iltalehti.

На пресс-конференции хоккеисту задали вопрос, поддержал ли он Украину после отъезда из России, на что хоккеист ответил отрицательно.

Пулккинену 33 года. Он также выступал за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское и минское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 319 матчей, в которых набрал забросил 104 шайбы и сделал 82 передачи. Пулккинен в составе сборной Финляндии стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года, который прошел в России. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис».