Финский хоккеист извинился за решение остаться в России после начала СВО

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Финский хоккеист Тему Пулккинен извинился за свое решение остаться играть в России после начала СВО.
В мае 2024 года Пулккинен покинул китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). К тому времени он оставался единственным финном, игравшим в КХЛ после сезона-2021/22, за что подвергся критике на родине. В настоящее время Пулккинен является игроком клуба второго финского дивизиона «Кикко-Вантаа».
«Я хочу извиниться за свой выбор. Я беру на себя всю ответственность, остаться играть в КХЛ было моим собственным решением, и я сожалею о своем выборе. Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали. Я подписал новый контракт после того, как получил заслуженную взбучку в СМИ. В тот момент я чувствовал, что все будет по-старому», — цитирует Пулккинена Iltalehti.
На пресс-конференции хоккеисту задали вопрос, поддержал ли он Украину после отъезда из России, на что хоккеист ответил отрицательно.
Пулккинену 33 года. Он также выступал за челябинский «Трактор», ярославский «Локомотив», московское и минское «Динамо». Всего в КХЛ он провел 319 матчей, в которых набрал забросил 104 шайбы и сделал 82 передачи. Пулккинен в составе сборной Финляндии стал серебряным призером чемпионата мира 2016 года, который прошел в России. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис».