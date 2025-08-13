Финский хоккеист извинился за решение остаться в России после начала СВО

«Я хочу извиниться за свой выбор. Я беру на себя всю ответственность, остаться играть в КХЛ было моим собственным решением, и я сожалею о своем выборе. Деньги были главным мотиватором, этого нельзя отрицать. Именно деньги меня и удерживали. Я подписал новый контракт после того, как получил заслуженную взбучку в СМИ. В тот момент я чувствовал, что все будет по-старому», — цитирует Пулккинена Iltalehti.