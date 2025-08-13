«Шанхай Дрэгонс» представил помощника главного тренера Жерара Галлана

«Мы как раз ставили перед собой задачу пригласить Галлана со своим помощником, ведь если из системы выпадает один элемент, она может сработать уже не так эффективно. Поэтому, договорившись с Жераром, мы сосредоточились на переговорах с его ассистентом Майком Келли. Этот тренерский тандем максимально качественно показал себя в деле. Наставники вместе доходили до финала Кубка Стэнли с “Вегасом”, а также выигрывали чемпионат мира со сборной Канады. Поэтому мы с нетерпением ждём, когда этот дуэт снова воссоединится, уже на лавке “Шанхай Дрэгонс”, и желаем тренерам больших успехов в составе нашего клуба», — заявил генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых.