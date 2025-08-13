«Адмирал» одержал первую победу на Кубке Минска, одолев местное «Динамо»

В первом периоде «Адмирал» забросил две шайбы — отметились Степан Старков и Дмитрий Завгородний. На это хозяева турнира ответили голом Сергея Кузнецова. В начале второй двадцатиминутки Роман Говорков сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Марио Грман вновь вывел «Адмирал» вперёд, а спустя три минуты Игорь Гераськин сделал счёт 4:2. В конце встречи Даниил Гутик установил окончательный счёт в матче.