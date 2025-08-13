Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Адмирал» одержал первую победу на Кубке Минска, одолев местное «Динамо»

В столице Беларуси завершился очередной матч предсезонного турнира Кубок Минска, в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и местное «Динамо».

Источник: БЕЛТА

Победу со счётом 5:2 одержал дальневосточный клуб.

В первом периоде «Адмирал» забросил две шайбы — отметились Степан Старков и Дмитрий Завгородний. На это хозяева турнира ответили голом Сергея Кузнецова. В начале второй двадцатиминутки Роман Говорков сделал счёт 2:2. На 14-й минуте периода Марио Грман вновь вывел «Адмирал» вперёд, а спустя три минуты Игорь Гераськин сделал счёт 4:2. В конце встречи Даниил Гутик установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Металлургом» 17 августа, минчане также встретятся с магнитогорским клубом, но 15 августа.