СКА подписал большую звезду, «Салават» официально расстался с Ливо. Трансферы дня в КХЛ

В СКА едет сильный легионер
Нападающий Рокко Гримальди год за годом отказывался от любых предложений из КХЛ, хотя несколько лет назад с ним почти договорился «Металлург». Прошлым летом колоссальные усилия впустую были потрачены «Авангардом». На этот раз аргументы СКА от генерального директора клуба Никиты Стеничкина и руководителя спортивного департамента Николая Феоктистова оказались убедительными. Гримальди уже 32 года, и последние три сезона он безвылазно провел в АХЛ. Рокко подписал с армейским клубом контракт на два года.
По сумасшедшему набору своих атакующих навыков миниатюрный американец, рост которого составляет лишь 168 сантиметров, должен спокойно залетать в список лучших бомбардиров КХЛ. У него все для этого есть. Осталось лишь быстро адаптироваться к новым стране и лиге. Гримальди очень набожен, относится к течению евангельских христиан и в свободное время даже служит пастором. Кажется, настолько верующего легионера в КХЛ еще не было. Зарплата нападающего в СКА солидная: одни источники «СЭ» называют сумму в 70 миллионов рублей в год, другие — и вовсе 92 миллиона.
«Салават» официально расторг Ливо
«Салават Юлаев» и сторона Джошуа Ливо решили не обострять отношения, договорившись разойтись мирно. В том случае, если они продолжили бы выяснять отношения в юридической плоскости, канадский нападающий не мог бы подписать контракт с другой командой и остался бы без работы.
Можно лишь сожалеть о том, что происходит с уфимским клубом. Ему приходится выживать в сложных экономических условиях. Попасть в плей-офф будет теперь успехом. Тогда как в идеальном мире Ливо должен был устанавливать новые рекорды в зеленых цветах. Но возвращение сильного «Салавата Юлаева» пока откладывается на неопределенный срок.
ЦСКА расстался с пойманным на мельдонии защитником
Будущее трех игроков, попавших в допинговые скандалы, в межсезонье оставалось неопределенным. Это Анатолий Голышев, Владислав Каменев и Никита Седов. Новой информации о развитии событий долгое время не поступало. Только сегодня ЦСКА официально попрощался с Седовым. Контракт расторгнут по инициативе защитника. Решение тонко намекает, что развернуть кейс в свою сторону хоккеисту не удалось. Напомним, что в апреле Никита получил положительную допинг-пробу, в крови защитника ЦСКА обнаружили мельдоний.
Дорога в европейские чемпионаты Седову закрыта. За океаном, где хоккейные лиги живут по другим антидопинговым законам, защитника готовы принять. Североамериканский опыт в карьере Никиты уже был. Два сезона россиянин отыграл в Западной юниорской лиге (WHL). Сейчас вряд ли Седов будет претендовать на что-то большее, чем односторонний контракт в АХЛ. Впрочем, порадоваться стоит хотя бы этому. Карьера в системе европейского спорта поставлена на паузу. Официального решения от антидопингового агентства еще нет, но это дело времени, раз контракт с ЦСКА уже расторгнут.
«Барыс» подписал экс-защитника «Куньлуня»
Состав «Барыса» постепенно приобретает привычные очертания. Оборону команды Михаила Кравца усилил Иэн Маккошен. 30-летний американец переехал в КХЛ перед сезоном-2024/25 и отыграл прошлый чемпионат за «Куньлунь». Большими подвигами Маккошен не отметился. Не считать же таковым место в тройке худших игроков по показателю полезности (-21), если учитывать тех, кто провел полную регулярку.
Показательная тенденция: за шесть последних сезонов Иэн поменял шесть команд. Дольше чем на год ни в одном из прошлых клубов защитник не задержался. Непонятно, чем, кроме адаптированности к КХЛ и совместной работы с Кравцом в «Куньлуне», он заинтересовал «Барыс». Маккошен — второй легионер клуба после Майка Веккионе, которого обменяли из «Трактора». Ждем продолжения селекционной работы от главной команды Казахстана — с нынешним составом на борьбу за плей-офф на «Востоке» можно не рассчитывать.