СКА подписал большую звезду, «Салават» официально расстался с Ливо. Трансферы дня в КХЛ

По сумасшедшему набору своих атакующих навыков миниатюрный американец, рост которого составляет лишь 168 сантиметров, должен спокойно залетать в список лучших бомбардиров КХЛ. У него все для этого есть. Осталось лишь быстро адаптироваться к новым стране и лиге. Гримальди очень набожен, относится к течению евангельских христиан и в свободное время даже служит пастором. Кажется, настолько верующего легионера в КХЛ еще не было. Зарплата нападающего в СКА солидная: одни источники «СЭ» называют сумму в 70 миллионов рублей в год, другие — и вовсе 92 миллиона.