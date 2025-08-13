Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов: мне часто доставалось от Радулова, я поначалу терялся

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал о совместной игре с Александром Радуловым за казанский клуб.

Источник: Чемпионат.com

«Саня ходил, пихал. Мне часто доставалось. Я поначалу терялся. Во-первых, Радик подходит, во-вторых пихает, в-третьих, нормально так пихает. Не совсем приятно было это слушать. Потом Юрий Иванович Бабенко подошёл: “Успокойся, выхватывай суть из того, что он говорит. И не слушай, какой ты нехороший”. Потом Радул сам подходил, извинялся. Он быстро вспыхивает, потом также быстро успокаивается: “Извини, работаем дальше. Пойми я хочу, чтобы вы лучше играли, чтобы все играли качественнее — всем приятнее будет играть”», — сказал Сафонов в интервью каналу «Лёд».