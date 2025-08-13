Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Уфа неправильно поступила по отношению к игроку». Артюхин — об уходе Ливо из «Салавата»

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин выказался о расторжении контракта нападающего Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым» по обоюдному согласию сторон.

Источник: Чемпионат.com

«Для имиджа лиги хорошо, что так спокойно всё решилось. Без инцидентов и скандалов. Конечно, нужно ещё разобраться с тем, что произошло. Но если всё действительно случилось, так, как об этом говорят, Уфа неправильно поступила по отношению к игроку, подписав контракт, а потом пытаясь его расторгнуть, ссылаясь на опоздание Ливо. Нужно разбираться в этой ситуации. Не хочу раньше времени говорить громких слов. Но так с игроками поступать нельзя. Хорошо, что ситуация решилась», — приводит слова Артюхин «Матч ТВ».