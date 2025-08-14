Североамериканские тренеры захватили КХЛ. Это хорошо или плохо?

Второй фактор — отсутствие перспективных специалистов в клубах ниже рангом. Нет, они есть, конечно же. Но сейчас можно с натяжкой назвать двух — Козырева и Тамбиева. Только стиль игры первого подразумевает красочность в регулярке и тупик (пока что) в плей-офф, а второй очень тяжело срабатывается со многими хоккеистами (хоть и поговаривают, что в последнее время трудиться с ним стало приятнее).