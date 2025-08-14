«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026.

Главным тренером является Жерар Галлан. Ассистентом главного тренера стал канадский специалист Майк Келли. Также помощниками являются Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев.
Тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс».
- Жерар Галлан — главный тренер.
- Майк Келли — тренер.
- Дэвид Немировски — тренер.
- Виктор Игнатьев — тренер.
- Владимир Куликов — тренер по работе с вратарями.
- Крэйг Слоунвайт — тренер по физической подготовке.
- Николай Пронин — ассистент тренера по физической подготовке.
- Михаил Быков — видеотренер.
- Павел Смирнов — видеоаналитик.
- Герман Малашенко — ассистент видеотренера.