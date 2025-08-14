Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026

«Шанхай Дрэгонс» представил тренерский штаб команды на сезон-2025/2026.

Источник: NHL.com

Главным тренером является Жерар Галлан. Ассистентом главного тренера стал канадский специалист Майк Келли. Также помощниками являются Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев.

Тренерский штаб «Шанхай Дрэгонс».

  • Жерар Галлан — главный тренер.
  • Майк Келли — тренер.
  • Дэвид Немировски — тренер.
  • Виктор Игнатьев — тренер.
  • Владимир Куликов — тренер по работе с вратарями.
  • Крэйг Слоунвайт — тренер по физической подготовке.
  • Николай Пронин — ассистент тренера по физической подготовке.
  • Михаил Быков — видеотренер.
  • Павел Смирнов — видеоаналитик.
  • Герман Малашенко — ассистент видеотренера.