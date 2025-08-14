Ричмонд
Роман Ротенберг поздравил Александра Медведева с юбилеем

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил председателя правления «Зенита» Александра Медведева с юбилеем.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 14 августа, Медведеву исполнилось 70 лет.

«Дорогой Александр Иванович! Вы давно стали частью великой истории России. Не только как один из ведущих топ-менеджеров страны, но и как визионер российского спорта.

Мы работали вместе восемнадцать лет — с 2007 года — и продолжаем дружить. За это время — благодаря вашему примеру — я понял, что в нашей жизни нет ничего невозможного: от создания Континентальной хоккейной лиги до побед в Кубке Гагарина со СКА и выигрышей золотых медалей со сборной России. Сердечно поздравляю вас с днём рождения! Здоровья, успехов и новых побед! “- цитирует Ротенберга “Коммерсант”.