Роман Ротенберг поздравил Александра Медведева с юбилеем

«Дорогой Александр Иванович! Вы давно стали частью великой истории России. Не только как один из ведущих топ-менеджеров страны, но и как визионер российского спорта.



Мы работали вместе восемнадцать лет — с 2007 года — и продолжаем дружить. За это время — благодаря вашему примеру — я понял, что в нашей жизни нет ничего невозможного: от создания Континентальной хоккейной лиги до побед в Кубке Гагарина со СКА и выигрышей золотых медалей со сборной России. Сердечно поздравляю вас с днём рождения! Здоровья, успехов и новых побед! “- цитирует Ротенберга “Коммерсант”.