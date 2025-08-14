Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Михайлов — о канадских специалистах в КХЛ: скажу как тренер — мы теряем свою самобытность

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о канадских тренерах в КХЛ.

Источник: Чемпионат.com

На данный момент главными тренерами в лиге работают канадцы Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай»).

«Не могу ничего особенного про Галлана сказать, поскольку его не знаю. Если спросите, доволен ли я приглашением Галлана, то отвечу, что выбирает руководство. В конце концов, это не российский клуб. Как коллеге могу пожелать ему удачи.

В предстоящем сезоне в КХЛ будут работать сразу четыре канадца? Как профессиональный тренер скажу, что мы теряем свою самобытность», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».