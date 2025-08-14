Михайлов — о канадских специалистах в КХЛ: скажу как тренер — мы теряем свою самобытность

«Не могу ничего особенного про Галлана сказать, поскольку его не знаю. Если спросите, доволен ли я приглашением Галлана, то отвечу, что выбирает руководство. В конце концов, это не российский клуб. Как коллеге могу пожелать ему удачи.



В предстоящем сезоне в КХЛ будут работать сразу четыре канадца? Как профессиональный тренер скажу, что мы теряем свою самобытность», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».