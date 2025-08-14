Стало известно, сколько заработает канадский вратарь «Барыса»

«Подписание “Барысом” вратаря Оливье Родрига свидетельствует о том, что возвращение Никиты Бояркина после операции на крестообразной связке затягивается — вероятно, до середины осени. Иначе не было бы смысла приглашать канадца. Родриг пять лет провёл в системе “Эдмонтона” и успел немного засветиться в НХЛ в прошлом сезоне. Как по мне, он вратарь хорошего уровня по меркам АХЛ. Но предсказать, что у него получится в “Барысе”, непросто. По годичному контракту Родриг заработает 30 миллионов рублей (примерно 202,54 миллиона тенге). Моя оценка сделки — 4 из 5», — написал он в своём Telegram-канале.