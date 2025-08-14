Ричмонд
Стало известно, сколько заработает канадский вратарь «Барыса»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис прокомментировал переход канадского вратаря Оливье Родрига в «Барыс», передают Vesti.kz.

Источник: NHL.com

Он объяснил, почему астанчанам пришлось пойти на этот трансфер, а также назвал зарплату хоккеиста.

«Подписание “Барысом” вратаря Оливье Родрига свидетельствует о том, что возвращение Никиты Бояркина после операции на крестообразной связке затягивается — вероятно, до середины осени. Иначе не было бы смысла приглашать канадца. Родриг пять лет провёл в системе “Эдмонтона” и успел немного засветиться в НХЛ в прошлом сезоне. Как по мне, он вратарь хорошего уровня по меркам АХЛ. Но предсказать, что у него получится в “Барысе”, непросто. По годичному контракту Родриг заработает 30 миллионов рублей (примерно 202,54 миллиона тенге). Моя оценка сделки — 4 из 5», — написал он в своём Telegram-канале.

Соглашение с Оливье Родригом рассчитано на один сезон — до 31 мая 2026 года.

В минувшем сезоне Родриг дебютировал в Национальной хоккейной лиге, а также провёл 41 матч в составе «Бейкерсфилд Кондорс» в АХЛ. В среднем он пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 89,7% бросков.

Ранее «Барыс» объявил о подписании контракта с американским хоккеистом, подробности — по ссылке.

Напомним, новым главным тренером «Барыса» в межсезонье стал россиянин Михаил Кравец. Клуб начнёт сезон в КХЛ 7 сентября домашним матчем против челябинского «Трактора».