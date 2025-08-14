Ричмонд
Ги Буше: «Авангард» ищет тех, кто не был бы эгоистичным, работал на команду, а не на себя

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал, каких хоккеистов хочет видеть в своей команде.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал, каких хоккеистов хочет видеть в своей команде.

— Какие хоккеисты должны быть в вашей команде?

— В первую очередь мы хотим талантливых игроков. Также ищем тех, кто не был бы эгоистичным, кто работает на команду, а не на себя. Наш капитан, например, всегда думает о команде. Также Наиль Якупов — отличный пример игрока с высокими ценностями. Нам нужны игроки, которые хотят стать лучшими, которые уходят из зоны комфорта.

Также хотел бы выразить благодарность генеральному менеджеру, это профессионал, не эгоистичный человек. Нам нужны профессионалы на льду и те, которые обладают хорошими человеческими качествами, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.