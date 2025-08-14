Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вратарь Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за «Ак Барс»

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за казанский клуб и прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1).

Источник: Чемпионат.com

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин поделился эмоциями от дебюта за казанский клуб и прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:1).

— Радует, когда видишь после летней паузы полные трибуны, есть поддержка. В такие моменты понимаешь, ради чего трудишься — ради таких эмоций.

— Насколько быстро удалось договориться с «Ак Барсом»?

— Долго, пару месяцев.

— Вас удивило, что «Авангард» отказался от сотрудничества?

— Мы понимали это в июне, с того момента начали разговаривать с «Ак Барсом».

— Сегодня вы совершили много спасений, в какой форме находитесь?

— У меня большие амбиции на этот сезон, я осознавал, насколько он будет важен. Летом серьёзно готовился, не просиживал на диване. Но игра — это не тренировки, нужно набираться опыта. Есть шероховатости, мелкие детали, которые незаметны болельщикам. Есть время всё подшлифовать и подходить к сезону в хорошей форме.

— Сегодня вы старались контролировать шайбу, не отбрасывались. Была установка тренерского штаба или это ваш стиль?

— Мой стиль игры, в «Ак Барсе» это приветствуется. Если тренеры не против, то буду стараться чаще действовать клюшкой, помогать партнёрам.

— Как вашу сегодняшнюю мотивацию пронести через весь сезон?

— Стараюсь быть заряженным в каждом матче, полностью отдаваться хоккею, получать эмоции. У меня всегда горящие глаза, просто иногда бывает не мой день, что-то не получается. Всё приходит через работу, — цитирует Бердина сайт «Ак Барса».