Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о состоянии вратаря Тимура Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Нефтехимиком» (4:1) рассказал о состоянии вратаря Тимура Билялова, который перенёс операцию.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Нефтехимиком» (4:1) рассказал о состоянии вратаря Тимура Билялова, который перенёс операцию.

— В каком состоянии сейчас Тимур Билялов? Будет ли он готов к старту сезона?

— Он восстановился, ближайший матч сыграет уже Тимур. Но сегодня решили, что сыграет Михаил [Бердин], — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

Отметим, что подопечные Анвара Гатиятулина одержали вторую победу в нынешнее межсезонье. Ранее «Ак Барс» был сильнее «Нефтяника» со счётом 4:3. В следующем матче казанский «Ак Барс» встретится с тольяттинской «Ладой» 19 августа.