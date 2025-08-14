Ричмонд
Гришин: ростер «Нефтехимика» практически полный, если только игроков уровня Макара найдём

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) и ответил на вопрос о возможности усиления клуба.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) и ответил на вопрос о возможности усиления клуба.

— Фактически первая игра, если вынести за скобки матч с «Челнами» — там не было ребят из основного состава. Интересная, подвижная, летняя игра с большим количеством моментов. Проиграли, но пока команда привыкает к тренерскому штабу, к новым требованиям и упражнениям. Все команды, с которыми я начинаю работать, тяжеловато втягиваются, однако спустя какое-то время результаты нашей работы уже видны на льду. Сегодня мы видели нужные отрезки, за которые должны зацепиться. И исправить ошибки, которые привели к пропущенным голам.

— С технической и тактической позиции вы довольны игрой команды?

— С тактической точки зрения ситуация лучше. С технической — сегодня было много брака при передачах, обводке, приёме. Это нормально, мало времени прошло с начала работы. Техническое исполнение привело к сегодняшнему результату.

— Планируете ещё усиливать состав?

— Все команды ищут игроков, пытаются усилиться. У нас ростер практически полный, если только игроков уровня Кейла Макара найдём.

— Остапа Сафина не рассматриваете?

— Идут разговоры, но никакой конкретики нет, — цитирует Гришина сайт «Ак Барса».