Гришин: ростер «Нефтехимика» практически полный, если только игроков уровня Макара найдём

— Фактически первая игра, если вынести за скобки матч с «Челнами» — там не было ребят из основного состава. Интересная, подвижная, летняя игра с большим количеством моментов. Проиграли, но пока команда привыкает к тренерскому штабу, к новым требованиям и упражнениям. Все команды, с которыми я начинаю работать, тяжеловато втягиваются, однако спустя какое-то время результаты нашей работы уже видны на льду. Сегодня мы видели нужные отрезки, за которые должны зацепиться. И исправить ошибки, которые привели к пропущенным голам.