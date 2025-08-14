Вячеслав Фетисов: в этом сезоне я жду нового чемпиона в КХЛ

«Я всё время выступал за то, чтобы в КХЛ был потолок зарплат. Он в принципе позволяет увеличить конкуренцию в спорте. Можно видеть это на примере последних сезонов КХЛ: конкуренция увеличиваются, интерес колоссальный, регионы поверили, что они могут побеждать, поэтому в этом сезоне я жду нового чемпиона в КХЛ», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».